Tra il 1 e il 29 maggio 2026, l’Italia sarà coinvolta in tre scioperi generali e in diversi blocchi settoriali, che interesseranno varie aree del paese. Durante questo periodo, saranno previsti manifestazioni di protesta che coinvolgeranno lavoratori di diversi settori, con sospensioni delle attività e interruzioni nelle modalità di trasporto e servizi pubblici. Le autorità hanno comunicato che le proteste sono state organizzate dai sindacati e da alcune associazioni di categoria.

? Cosa sapere Tre scioperi generali e blocchi settoriali colpiranno l'Italia tra il 1 e il 29 maggio.. Paralisi di trasporti, sanità e scuola impatteranno la mobilità e i servizi essenziali nazionali.. Tre scioperi generali e una cascata di paralisi settoriali colpiranno l’Italia nel corso di maggio 2026, con blocchi critici nei trasporti, nella sanità e nell’istruzione che interesseranno milioni di cittadini tra il 1° e il 29 del mese. Il calendario delle proteste inizia il primo maggio con lo sciopero nazionale proclamato da Usi Cit e Cobas Lavoro Privato; questa prima interruzione riguarda tutte le categorie, sia pubbliche che private, escludendo però i settori della scuola e dei trasporti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maggio 2026: l’Italia si ferma con 3 scioperi e blocchi totali

Notizie correlate

Dal 7 aprile: caos a Piacenza, rotatoria e blocchi totaliIl traffico a Piacenza subirà modifiche sostanziali a partire dal 7 aprile, con l’istituzione di divieti di circolazione e cambi di senso di marcia...

Pacentro: blocchi totali su sentieri e boschi per rischio valangheIl sindaco di Pacentro ha disposto la proroga della chiusura dei sentieri montani e il blocco totale della raccolta di legna in diverse zone del...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Maggio 2026 in Italia: festival e segreti mai raccontati; Secondo Forum Interreg Euro-MED Italia - Roma, 15 maggio 2026; Brindisi ospita la mostra L'Italia in Europa - L'Europa in Italia; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni.

Sciopero generale 1° maggio 2026, settori coinvolti e servizi garantitiTutto sulla mobilitazione del primo maggio: dai settori coinvolti alle fasce orarie assicurate per treni e voli. Ecco quali servizi sono garantiti ... quifinanza.it

Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggioLeggi su Sky TG24 l'articolo Festa del Lavoro, eventi e manifestazioni in programma in tutta Italia il Primo maggio ... tg24.sky.it

Concerto 1 maggio a Reggio Calabria, annunciati i NOMI dei cantanti che si esibiranno: uno è reduce da Sanremo - facebook.com facebook

Dal 13 al 19 maggio migliaia di offerte per i clienti nel mondo x.com