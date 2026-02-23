Messico è caos dopo la morte del Mencho | blocchi stradali bus e auto date alle fiamme

La morte di Nemesio Oseguera Cervantes, conosciuto come El Mencho, ha scatenato il caos in Messico. La causa sono i blocchi stradali e gli atti di vandalismo che coinvolgono bus e auto dati alle fiamme. Le strade principali sono state interdette e le forze dell’ordine cercano di contenere la situazione. Le autorità temono che questa escalation possa peggiorare ulteriormente la sicurezza nella regione. La situazione sembra destinata a peggiorare nelle prossime ore.

Il Messico vive ore drammatiche dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, storico leader del Cartello Jalisco Nueva Generación. L’operazione delle forze di sicurezza ha scatenato una reazione violenta e coordinata in almeno undici Stati: autostrade bloccate con veicoli incendiati, attacchi armati contro basi della Guardia nazionale, assalti a infrastrutture strategiche e scontri a fuoco tra narcos ed esercito. Quella che doveva essere un’azione mirata contro uno dei boss più ricercati del Paese si è trasformata in una crisi di sicurezza nazionale, con intere aree paralizzate e la popolazione intrappolata in una spirale di paura e incertezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it Messico, ucciso "el Mencho", il ricercato numero uno tra i narcos. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali. Esulta WashingtonEl Mencho, leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante uno scontro armato, probabilmente a causa di un'operazione delle forze di sicurezza. Messico, ucciso "el Mencho", il narcos più ricercato. Washington esulta. Paese nel caos, incendi e blocchi stradali: "Almeno 26 morti"El Mencho, il noto leader del cartello di Jalisco, è stato ucciso durante un’operazione delle forze di sicurezza, a causa di un conflitto armato con le autorità. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Messico nel caos dopo l'uccisione del Mencho, il signore della droga di Jalisco; Messico nel caos dopo El Mencho: 26 morti e Stato sotto assedio; Violenze in Messico dopo morte El Mencho, almeno 26 morti: indicazioni della Farnesina; Messico, caos dopo l'uccisione di El Mencho, capo del cartello di Jalisco. Gli Usa: Sosteniamo il Paese. Messico piomba nel caos dopo l'uccisione del numero uno dei narcos. Chi era El Mencho'Gli Stati Uniti hanno fornito supporto di intelligence al governo messicano per l'operazione durante la quale 'El Mencho' è stato eliminato' ... notizie.tiscali.it Caos in Messico dopo la morte de El Mencho: oltre 26 morti, cosa sta succedendoSecondo le autorità messicane, al momento ci sono almeno 26 morti confermati legati agli scontri esplosi dopo la morte di El Mencho. Tra le vittime: 17 membri delle forze dell’ordine (inclusi agenti ... ultimenotizieflash.com InterNapoli.it. . Messico nel caos dopo l'uccisione di Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come "El Mencho", leader supremo del potentissimo Cartello di Jalisco Nuova Generazione (CJNG). Dopo la sua uccisione, gli aeroporti nelle zone - facebook.com facebook #TG2000 - #Messico nel caos, caos e violenza dopo la morte del boss del cartello di #Jalisco #23febbraio #esteri #TV2000 @tg2000it x.com