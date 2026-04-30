Torino guida la lotta al clima | nuovi fondi per i giovani leader

Torino ha ottenuto 50.000 dollari dall'Youth Climate Action Fund, un fondo dedicato ai giovani impegnati nelle attività per il clima. La somma sarà destinata a sostenere progetti e iniziative promosse dai giovani leader della città. Questa decisione rientra in un programma più ampio di sostegno alle iniziative giovanili per l’ambiente. La somma sarà utilizzata per attività legate alla tutela del clima e alla sensibilizzazione tra i più giovani.

? Cosa sapere Torino riceve 50mila dollari per lo Youth Climate Action Fund destinato ai giovani leader.. Il finanziamento sostiene progetti per la fascia 15-24 anni su mobilità e economia circolare.. Torino riceve un finanziamento di 50mila dollari per la nuova fase dello Youth Climate Action Fund, consolidando il ruolo della città tra le 58 metropoli europee selezionate per mobilitare i giovani nella lotta al cambiamento climatico. Il programma gestito da Philanthropies ha deciso di triplicare la propria portata globale, passando dalle 98 città coinvolte nel 2024 a un totale di 300 realtà in 34 Paesi. In questo contesto di espansione, la capitale piemontese si conferma protagonista per il terzo anno consecutivo, ricevendo assistenza tecnica e risorse economiche per sostenere la fascia demografica compresa tra i 15 e i 24 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino guida la lotta al clima: nuovi fondi per i giovani leader Notizie correlate Oristano investe: nuovi fondi per strade, giovani e ambienteIl Consiglio della Provincia di Oristano ha approvato all’unanimità l’intero ordine del giorno dell’ultima seduta tenutasi giovedì scorso,... Benevento-Cavese: il leader sfida la lotta salvezza al VigoritoIl Ciro Vigorito si prepara ad accogliere la sfida tra Benevento e Cavese sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:30, in un incontro che vede contrapposte... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lotta ai tumori: una molecola per renderli riconoscibili dal sistema immunitario; Festa della Liberazione 2026 a Torino: gli eventi in programma il 25 Aprile; Alberto Battaglino confermato alla guida di Uila Piemonte; Addio a Toni Aimone, maestro e punto di riferimento del judo piemontese. Torino. Visite gratuite per la Giornata regionale di lotta all’ictus cerebrale all’ospedale MolinetteIl prossimo 21 gennaio, in occasione della Giornata regionale di lotta all'ictus cerebrale di ALICe Piemonte, la Clinica Neurologica 1 universitaria dell'ospedale Molinette della Città della Salute di ... quotidianosanita.it Da 40 anni in cucina senza menu e senza turni: Egle guida la bocciofila Tesoriera di Torino - facebook.com facebook Nasce a Torino la Carta Arcobaleno: prima guida dell’Ordine dei giornalisti scritta con la comunità LGBTQIA+ x.com