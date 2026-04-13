Benevento-Cavese | il leader sfida la lotta salvezza al Vigorito

Sabato 11 aprile 2026 alle 20:30, allo stadio Ciro Vigorito si terrà la partita tra Benevento e Cavese. La squadra di casa è la prima in classifica nel girone C, mentre gli ospiti sono coinvolti nella lotta per evitare la retrocessione. La sfida si presenta come un importante confronto tra la capolista e la squadra che cerca di conquistare punti salvezza.

Il Ciro Vigorito si prepara ad accogliere la sfida tra Benevento e Cavese sabato 11 aprile 2026, alle ore 20:30, in un incontro che vede contrapposte la prima classificata del girone C e una formazione metelliana impegnata nella lotta per la salvezza. Nonostante il Benevento abbia già ottenuto matematicamente il passagio in Serie B, l’atmosfera nel Sannio promette di essere elettrica, con i padron di casa pronti a blindare il primato assoluto e gli ospiti a cercare un risultato storico per la propria stagione. L’impatto dei numeri sulla gerarchia del Girone C. Analizzando i dati statistici che hanno caratterizzato il percorso stagionale delle due squadre, emerge un divario tecnico e prestazionale quasi incolmabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Benevento-Cavese: il leader sfida la lotta salvezza al Vigorito Leggi anche: Benevento-Cavese, il dato della prevendita: la sfida contro i Metelliani sul podio delle gare con più spettatori Benevento – Foggia, al Vigorito anche la comunità di PontelandolfoTempo di lettura: 2 minutiLa gara casalinga del Benevento Calcio contro il Calcio Foggia 1920, in programma domenica 15 marzo allo Stadio Ciro... Argomenti più discussi: Benevento, 11-04-2026 19:11; Cavese, rifinitura pre-Benevento con i tifosi. Prosperi: Servirà impresa; Benevento, euforia Floro Flores: Emozioni uniche mai vissute prima; Benevento-Cavese, Floro Flores è chiaro: Sconti a nessuno, c’è un campionato da onorare. Benevento-Cavese: ecco le formazioni ufficiali! - facebook.com facebook SERIE C SKY WIFI: BENEVENTO-CAVESE AL VIA LA PREVENDITA x.com