Oristano investe | nuovi fondi per strade giovani e ambiente

Il Consiglio della Provincia di Oristano ha approvato all’unanimità un ordine del giorno durante l’ultima seduta di giovedì, destinato a stanziare nuovi fondi per interventi su strade, iniziative rivolte ai giovani e progetti ambientali. La decisione, condivisa da tutti i membri presenti, riguarda diverse azioni volte a migliorare la viabilità, sostenere le politiche giovanili e promuovere la tutela dell’ambiente.

Il Consiglio della Provincia di Oristano ha approvato all’unanimità l’intero ordine del giorno dell’ultima seduta tenutasi giovedì scorso, confermando una linea di gestione che tocca i pilastri della viabilità, della tutela ambientale e delle politiche per le nuove generazioni. Tra le decisioni più rilevanti figurano importanti variazioni al bilancio 2026-2028 e al Documento Unico di Programmazione (DUP), oltre a interventi strutturali per la sicurezza stradale e la gestione del territorio. Gestione dei flussi finanziari e infrastrutture strategiche. Le nuove allocazioni di risorse, illustrate dal vicepresidente Claudio Pinna, delineano un piano di investimenti mirato alla manutenzione e allo sviluppo della rete viaria provinciale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oristano investe: nuovi fondi per strade, giovani e ambiente Notizie correlate Leggi anche: Sondrio investe su uffici e personale: nuovi fondi per rafforzare i servizi comunali Comvest investe ulteriori risorse nel Milan: nuovi fondi per rafforzare la squadra e ampliare l’ambizione internazionaleIl Milan ha completato un passaggio strategico fondamentale per il suo futuro: un nuovo finanziamento da 550 milioni di euro, erogato da Comvest...