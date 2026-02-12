Truffe agli anziani Oggi l’incontro con i carabinieri

I carabinieri incontrano oggi gli anziani per mettere in guardia contro le truffe più frequenti. Sono molte le truffe in circolazione, dai falsi tecnici che entrano in casa alle telefonate che chiedono soldi per liberare un figlio coinvolto in un incidente. In più, ci sono le truffe con pacchi e le offerte di viaggi o prodotti gratis, che in realtà sono trappole per vendite forzate o furti di dati personali.

Sono molteplici le tipologie di raggiri messe in atto a danno delle persone anziane. Si va dai falsi tecnici di luce, gas e acque che entrano in casa alle telefonate nelle quali si chiedono soldi per liberare il figlio che ha causato un incidente stradale, dalla truffa del pacco fino alle offerte di viaggi o di prodotti in omaggio che nascondono vendite forzate oppure l'ottenimento dei dati personali. Ma c'è dell'altro: messaggi da presunte banche o uffici postali che chiedono dati e codici di accesso personali, adescamento sentimentale tramite falsi profili social per richieste di denaro con il tempo e offerte di guadagni facili con investimenti fasulli.

