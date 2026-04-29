Sul mercato calcistico si registra una svolta improvvisa riguardo a Nico Gonzalez, giocatore attualmente in forza all’Atletico Madrid. La sua situazione contrattuale e le eventuali trattative stanno attirando l’attenzione degli operatori del settore, mentre nelle ultime ore si sono susseguite novità che potrebbero modificare il suo percorso professionale. La questione riguarda principalmente le possibilità di trasferimento o rinnovo del contratto.

Cambia di colpo il futuro di Nico Gonzalez, attualmente impegnato in Spagna con la casacca dell’Atletico Madrid. Viene da una splendida doppietta messa a segno contro l’Elche, ma la permanenza di Nico Gonzalez all’ Atletico Madrid rimane in forte dubbio. L’accordo con la Juve prevede l’obbligo di riscatto da parte dei Colchoneros per 32 milioni di euro in caso di utilizzo del calciatore nel 60% delle gare della Liga, per un minutaggio di almeno 45?. L’ex Fiorentina, però, non è ancora arrivato a tale cifra e quindi potrebbe fare ritorno a Torino al termine della stagione in corso. Nico Gonzalez (Ansa) – Calciomercato.it Secondo l’esperto di...🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nico Gonzalez-Juve, clamorosa svolta sul mercato: cambia tutto

NOVITÀ TONALI! JUVE, GLI INCASTRI E NICO GONZALEZ. STANKOVIC, L’INTER E LA ROMA DEL FUTURO

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