Roma-Juve clamorosa novità di formazione | cambia posizione

A poche ore dall'inizio della partita tra Roma e Juventus, si parla di una novità nella formazione di uno dei due team. Si sono fatte avanti indiscrezioni su un cambio di ruolo di un giocatore, che potrebbe influenzare la formazione ufficiale. La decisione sembra definitiva e potrebbe modificare gli assetti tattici delle due squadre. La partita si svolgerà questa sera e le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d'inizio.

A pochissime ore dalla sfida tra Roma e Juventus si va verso una grossa novità di formazione: ecco le ultime. Ci siamo. Tra poche ore, precisamente alle 20:45, Roma e Juve si affrontano nel big match del 27esimo turno di Serie A. Le due squadre arrivano in maniera completamente diversa all’appuntamento: i giallorossi vivono un buonissimo momento e hanno la possibilità di raggiungere il Napoli al terzo posto in casa di vittoria, mentre i bianconeri dovranno essere bravi a dimenticare l’eliminazione dalla Champions League per mano del Galatasaray. Intanto, si va verso una clamorosa novità di formazione. Gian Piero Gasperini, infatti, avrebbe deciso di avanzare Pisilli sulla trequarti, alle spalle dell’unica punta Malen. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma-Juve, clamorosa novità di formazione: cambia posizione Mondiale 2026, cambia tutto! Ecco la clamorosa novità introdotta dalla FIFA: tutti i dettagliIl Mondiale 2026 avrà un aspetto radicalmente diverso da qualsiasi torneo precedente. Chiesa alla Juve, novità sul possibile ritorno: la posizione del Liverpool è molto chiara. L’indiscrezionedi Redazione JuventusNews24Chiesa alla Juve, i bianconeri ragionano sul ritorno dell’esterno. Aggiornamenti e notizie su Roma Juve Temi più discussi: Mercato fallimentare, zero personalità. Lui importante? Vai a leggere i numeri: la Juve va a fondo; Addio tifosotto? Gasperini, la Roma e novanta minuti senza paure; Roma - Juventus; Vergogna Pinheiro, disparità di trattamento clamorosa in Juventus-Galatasaray su Torreira: falli a gogo ma mai ammonito. Juve, cambia tutto per la sfida con la Roma: clamoroso SpallettiCresce l'attesa in vista della super sfida di domenica sera tra Roma e Juventus: ecco la decisione di Luciano Spalletti ... calciomercato.it Juve, la Roma non vale solo la Champions: perché è una sfida da non fallireLa Capitale chiama, il capitale… risponde. Progettualità finanziaria, ambizioni per la stagione a venire, credibilità, oltre alla conferma tangibile che la direzione intrapresa - dopo 5 anni passati a ... tuttosport.com Questa sera all’Olimpico #RomaJuve La #Juventus si presenta con un 4-2-3-1: rientra Cambiaso, mentre a centrocampo mancherà Locatelli. In avanti confermato David L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Il #Como travolge il #Lecce in rimonta e aspetta #RomaJuve: tris a Di Francesco, #Fabregas è quinto x.com