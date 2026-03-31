America Airlines premia l' aeroporto di Venezia

Oggi, il team di American Airlines ha consegnato al Gruppo Save la “Customer Cup” per il quarto trimestre 2025. La premiazione si è svolta presso l’aeroporto di Venezia, dove i rappresentanti della compagnia statunitense hanno consegnato il riconoscimento. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti delle due organizzazioni e si è concentrata sulla consegna del premio.

Con la "Customer Cup" che riconosce i servizi al cliente. Da ieri sono ripartiti i voli per Dallas e Philadelphia, hub da cui è possibile raggiungere altri aeroporti del continente americano I rappresentanti del team di American Airlines, compagnia aerea statunitense, hanno consegnato oggi al Gruppo Save la “Customer Cup” per il quarto trimestre 2025. Questo riconoscimento, assegnato dalla compagnia aerea, premia l’impegno del team nel garantire eccellenza operativa, attenzione all’esperienza di viaggio dei passeggeri e sicurezza. La Customer Cup è stata consegnata agli addetti di scalo della compagnia aerea per aver raggiunto e superato gli... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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