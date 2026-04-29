A partire da maggio 2026, gli aeroporti di Tokyo-Haneda introdurranno robot umanoidi dedicati alla gestione dei bagagli, in collaborazione tra le compagnie aeree e una società di tecnologia. Questa iniziativa mira a rispondere alla mancanza di personale e all’aumento del turismo nel paese. I robot saranno impiegati per assistere i passeggeri durante le operazioni di consegna e movimentazione dei bagagli. La sperimentazione durerà almeno fino alla fine dell’anno.

? Cosa sapere JAL e GMO testeranno robot umanoidi per i bagagli a Tokyo-Haneda dal maggio 2026.. L'automazione punta a risolvere la carenza di personale e il boom del turismo giapponese.. A partire dal maggio 2026, l’aeroporto di Tokyo-Haneda diventerà il palcoscenico per un test sperimentale in cui robot umanoidi assisteranno nella gestione dei bagagli, con l’obiettivo di contrastare la carenza di personale nel settore aereo. Il progetto pilota, che ha una durata prevista fino al 2028 se i risultati saranno soddisfacenti, nasce dalla collaborazione tra Japan Airlines e GMO Internet Group. Mentre JAL mette a disposizione la propria competenza operativa e i protocolli di sicurezza, il partner tecnologico si occupa dello sviluppo dei primi modelli robotici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tokyo-Haneda: arrivano i robot per gestire i bagagli nel 2026

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