Un uomo ha rimosso alcuni manifesti affissi durante un corteo e poco dopo è stato aggredito da quattro persone. L’uomo aveva già espresso il desiderio di non vedere quei manifesti sui palazzi di via Aselli e via Amadeo, nelle vicinanze della sua abitazione. L’incidente si è verificato in un’area dove si svolgeva l’evento, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Non li voleva quei manifesti sulle facciate dei palazzi di via Aselli e via Amadeo, non lontani da quello in cui vive. Non tanto (o non solo) per una questione ideologica, stando a quanto avrebbe specificato agli investigatori, quanto perché lì l’affissione è vietata. Così il trentatreenne italiano, di ritorno a casa poco prima di mezzanotte, ha iniziato a staccarli dal muro. In zona, però, c’erano ancora quelli che li avevano appena attaccati e che ne stavano incollando altri per tappezzare tutto il quartiere: vale a dire alcuni dei militanti di estrema destra che ieri sera si sono poi ritrovati in piazzale Gorini per marciare fino in via Paladini e rispondere ancora una volta alla chiamata del “presente” con un saluto romano di massa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Toglie i manifesti del corteo. In quattro lo aggrediscono. De Corato: "Se l’è cercata"

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