Toffano | il piano per il Parco Moretti | più vita contro la criminalità

L’assessore Rosi Toffano ha annunciato il 29 aprile 2026 un nuovo piano per il Parco Moretti, con l’obiettivo di aumentare le attività sociali all’interno dell’area. La decisione arriva in seguito a due arresti avvenuti recentemente nel parco. La proposta prevede l’implementazione di iniziative e presenze sul territorio per favorire un clima più sicuro e coinvolgente per i cittadini.

? Cosa sapere L'assessore Rosi Toffano annuncia il 29 aprile 2026 un piano per il Parco Moretti.. L'amministrazione punta sulla presenza sociale per contrastare la criminalità dopo due arresti avvenuti.. L’assessore alla polizia locale Rosi Toffano ha annunciato il 29 aprile 2026 un piano di intervento per il Parco Moretti di Toffano, volto a contrastare la criminalità attraverso l’incremento delle attività sociali e della presenza umana nell’area verde. La decisione arriva a seguito dell'aggressione avvenuta nel parco, un episodio che ha portato anche all'arresto di due uomini per una violenta rapina subita in quel contesto. Tra i tavolini del bar vicino alla piazza e le conversazioni che si intrecciano davanti alla parrocchia, il fermento è palpabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toffano: il piano per il Parco Moretti: più vita contro la criminalità Notizie correlate Leggi anche: Piano sicurezza contro la criminalità. In arrivo più agenti entro l’estate Banche più sicure: intesa tra Prefettura e ABI contro la criminalitàTempo di lettura: 2 minutiSottoscritto questa mattina in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Coordinatore nazionale del... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Aggressione Parco Moretti, Toffano : Più eventi per sicurezza; Udine, inaugurata la nuova sede Insiel: tecnologia e recupero del patrimonio pubblico; Giro nei quartieri a Godia-Beivars: timori per crematorio e fotovoltaico; Raduni in contemporanea, il grazie dell’Ana all’Fvg Pride. Dopo via Cotonificio il piano asfaltature di Udine si sposta verso Parco MorettiQuesta fase del programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina coinvolgerà circa una decina di strade del quartiere ... rainews.it Un uomo è stato picchiato e derubato nei pressi del Parco Moretti: due arrestati - facebook.com facebook Aggressione a Udine vicino al Parco Moretti: due uomini arrestati per rapina dopo aver picchiato un connazionale. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com