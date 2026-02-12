Banche più sicure | intesa tra Prefettura e ABI contro la criminalità

Questa mattina in Prefettura a Benevento è stato firmato un accordo tra il Prefetto Raffaela Moscarella e Marco Iaconis, rappresentante dell’ABI. L’intesa mira a rafforzare le misure di sicurezza contro i crimini nelle banche e a proteggere clienti e dipendenti. Alla firma erano presenti anche i vertici delle forze di polizia e i rappresentanti delle banche locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Sottoscritto questa mattina in Prefettura, dal Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella e dal Coordinatore nazionale del Centro di Ricerca dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) sulla Sicurezza Anticrimine, Marco Iaconis, un Protocollo di intesa per la prevenzione della criminalità ai danni delle banche e della clientela, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze di Polizia e dei rappresentanti degli istituti di credito operanti sul territorio. L’iniziativa, promossa a seguito dei recenti episodi ai danni degli sportelli ATM che hanno interessato diversi istituti di credito della provincia, si inserisce in un più ampio quadro di azioni volte a rafforzare la sicurezza del territorio e a contrastare con maggiore efficacia i reati predatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Banche più sicure: intesa tra Prefettura e ABI contro la criminalità Approfondimenti su Benevento ABI A Fiumicino “Scuole Sicure”: approvato il Protocollo d’intesa con la Prefettura Fiumicino ha approvato un Protocollo d’intesa con la Prefettura di Roma per l’accesso ai fondi del progetto “Scuole Sicure” 20252026. Più controlli nella Terra dei Fuochi, intesa tra Prefettura e Camera di Commercio La Prefettura di Napoli, insieme alla Camera di Commercio e alla sezione regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha firmato un nuovo accordo per aumentare i controlli nella zona della Terra dei Fuochi. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Benevento ABI Argomenti discussi: Banche, effetto risiko: utili record per i sei principali istituti di credito italiani. Ecco tutti i numeri. Il Financial Times: Le banche europee ritrovano slancio. E cita Intesa Sanpaolo: Rafforza la sovranità digitale europeaLe banche europee stanno ritrovando slancio. Lo scrive il Financial Times nell’edizione di oggi, 9 febbraio, citando tra gli esempi virtuosi anche l’italiana Intesa Sanpaolo. tpi.it Banche, è tempo di bilanci. Da Unicredit a Intesa Sanpaolo, da Bpm a Mps: chi è troppo cara e chi può correre ancora in borsaLe banche italiane viaggiano a multipli più alti dei rivali europei, ma le valutazioni elevate sono giustificate dalla redditività ai vertici in Europa ... milanofinanza.it Buonasera a tutti, Ho letto e riletto delle commissioni su depositi che alcune banche danno, molto alte tipo 18-19-21% mensile. Mi chiedo chi di voi ha esperienze in merito e quanto sono sicure le banche egiziane ,considerando la rivoluzione del 2010. Potete - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.