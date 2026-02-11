Unife scambi culturali con l’Africa

Da ilrestodelcarlino.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all’università di Ferrara, “Unife Orienta” ha radunato circa 4.000 studenti delle superiori. L’obiettivo è far conoscere le opportunità di studio offerte dall’ateneo e le diverse facoltà, con un occhio di riguardo anche alle possibilità di scambi culturali con l’Africa. I ragazzi hanno potuto ascoltare presentazioni e confrontarsi con docenti e studenti, cercando di capire quale percorso scegliere per il loro futuro. L’evento ha attirato un gran numero di giovani interessati a scoprire di più sugli studi e le collaborazioni internazionali.

"Unife Orienta" ha riunito 4mila giovani per comprendere meglio le dinamiche e i corsi di laurea presenti per il prossimo anno accademico. Da qualche giorno, invece, si è conclusa una Scuola di Geometria, che dal 26 al 30 gennaio ha impegnato tanti professori e studenti a livello internazionale per perseguire una missione. Un obiettivo concreto che l’organizzatrice, nonché professoressa universitaria, Cinzia Bisi ha voluto poi rimarcare alla fine dei cinque giorni giorni: "Questo progetto rientra in un macro-progetto chiamato Achieve-IT, capitanato dall’ Università di Parma, che comprende lo studio e lo sviluppo futuro di collaborazioni scientifiche con tutto il continente africano, effettuando scambi culturali con studenti e professori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

