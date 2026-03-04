Parco Sant' Agostino un nuovo bando per assegnare il chiosco Modì

Sul sito del Comune di Albignasego è stata pubblicata la documentazione per il nuovo bando che riguarda la concessione e la gestione del chiosco “Modì” nel parco Sant'Agostino. Chi fosse interessato può consultare i dettagli e presentare la propria candidatura seguendo le indicazioni fornite. La procedura rimane aperta fino alla data stabilita nel bando.

È disponibile sul sito del Comune di Albignasego tutta la documentazione per partecipare al bando relativo alla concessione e gestione dell'area del chiosco "Modì". È di questi giorni la pubblicazione dell'avviso pubblico per l'affidamento in concessione e la relativa gestione di un'area di circa.