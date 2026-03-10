Sci di fondo i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Drammen ed Oslo | Pellegrino guida gli azzurri nella 50 km

L’Italia ha annunciato la squadra di sci di fondo convocata per le tappe di Drammen e Oslo della Coppa del Mondo 2025-2026. Pellegrino è stato scelto come capofila per la gara di 50 km in tecnica libera a Holmenkollen, mentre la competizione di sprint in tecnica classica si terrà giovedì 12 a Drammen. La partecipazione degli azzurri si concentra su questi due eventi in Norvegia.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo si sposta in Norvegia per due appuntamenti tradizionali: la sprint in tecnica classica di Drammen, prevista giovedì 12, e la mitica 50 km in tecnica libera di Oslo Holmenkollen, programmata per sabato 14. Il r esponsabile tecnico dell'Italia, Markus Cramer, ha diramato l'elenco dei dieci convocati azzurri per entrambe le prove: si tratta di Federico Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Caterina Ganz, Federica Cassol, Iris De Martin Pinter e Nicole Monsorno. Dopo la parentesi norvegese, infine, si volerà verso gli Stati Uniti per l'ultima tappa di Coppa del Mondo, in programma a Lake Placid da venerdì 20 a domenica 22 marzo: in calendario la 10 km individuale in classico, la sprint in tecnica libera e la 20 km mass start di 20 in skating.