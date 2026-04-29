Al via Tim Battiti Live Spring cantanti e scaletta della prima puntata di mercoledì 29 aprile

Mercoledì 29 aprile è andata in onda la prima puntata di Tim Battiti Live Spring, il festival musicale che ogni anno raccoglie artisti italiani e pubblico in piazze e teatri. La serata ha visto esibizioni di diversi cantanti, con una scaletta che ha alternato brani noti e nuove proposte. La trasmissione, trasmessa in diretta, ha coinvolto numerosi spettatori e ha aperto la stagione primaverile della manifestazione musicale.

Il grande spettacolo della musica italiana cambia stagione e debutta in una veste inedita. Da mercoledì 29 aprile, in prima serata su Canale 5, prende il via Tim Battiti Live Spring, la nuova edizione primaverile del celebre festival musicale che da anni accompagna l’estate televisiva degli italiani. A guidare questa nuova versione sarà Michelle Hunziker, volto amatissimo del piccolo schermo, affiancata da Alvin, presenza ormai consolidata nei grandi show musicali di Mediaset. Una coppia rodata, chiamata a portare sul palco ritmo, leggerezza e quella velocità televisiva che da sempre caratterizza il format. La...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Al via Tim Battiti Live Spring, cantanti e scaletta della prima puntata di mercoledì 29 aprile Notizie correlate Battiti Live Spring 2026, anticipazioni e scaletta della prima puntata del 29 aprile: ecco tutti chi gli ospitiIl debutto di Battiti Live Spring 2026 è ormai alle porte e la prima puntata, in onda il 29 aprile su Canale 5, promette di inaugurare la stagione... Leggi anche: Battiti Live Spring al via mercoledì 29 aprile Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al via 'Tim Battiti Live Spring', conduce Michelle Hunziker con Alvin; Tim Battiti Live Spring, chi sono i cantanti della prima puntata; Tim Battiti Live Spring, i cantanti in scaletta e cosa sappiamo finora; Al via Tim Battiti Live Spring, cantanti e scaletta della prima puntata di mercoledì 29 aprile. 'Tim Battiti Live Spring' al via il 29 aprile su Canale 5 con Hunziker e AlvinMichelle Hunziker e Alvin conducono da Ferrara la nuova edizione primaverile di 'Tim Battiti Live Spring' su Canale 5 ... it.blastingnews.com Battiti Live Spring ci siamo. Da piazza Trento Trieste a Canale 5Al via da oggi, in prima serata su Canale 5, ’Tim Battiti Live Spring’, speciale edizione primaverile del popolare ... msn.com Conduce Michelle Hunziker con Alvin. Tra gli ospiti della prima puntata: Geolier, Tommaso Paradiso, Annalisa, Sayf, Fedez e Masini, Emma, Sal Da Vinci, Ernia #timbattitilive - facebook.com facebook Al via dal 29 aprile su Canale 5 #TIMBattitiLiveSpring con Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco Geolier, Annalisa, Fedez, Emma e tanti altri x.com