Ti sento il corto di Stefanelli nel progetto Rai Cinema

Il cortometraggio “Ti sento” di Giacomo Stefanelli è stato scelto per partecipare al progetto “Studenti in corto” di Rai Cinema. La selezione è stata annunciata di recente e il film fa parte di questa iniziativa dedicata agli studenti. Stefanelli è il regista del film, che è stato inserito tra i lavori scelti per questa edizione. La partecipazione riguarda la presenza del corto nel programma di Rai Cinema dedicato ai giovani autori.

Il cortometraggio “Ti sento” di Giacomo Stefanelli (nella foto) è stato selezionato per il progetto " Studenti in corto " di Rai Cinema. Lo annuncia con orgoglio l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, che lo ha avuto tra i suoi studenti. Più di una semplice vetrina digitale, il progetto rappresenta un vero percorso annuale che accompagnerà l’opera attraverso i grandi festival nazionali, dal Comicon a Giffoni 2026, fino alla Rome Future Week. Stefanelli, diplomato in regiafilmmaking nel 2024, è solo l’ultimo degli allievi dell’Academy di Busto Arsizio che arriva alla ribalta nazionale. "Siamo fieri di questo risultato – commenta Alessandro Munari, presidente della Fondazione Istituto Antonioni –, dimostrazione della validità della nostra proposta formativa".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Ti sento”, il corto di Stefanelli nel progetto Rai Cinema Notizie correlate Rai Cinema premia il talento: il corto di Busto Arsizio vola in vetrinaIl cortometraggio intitolato Ti sento, opera del regista Giacomo Stefanelli, è stato ufficialmente inserito nella selezione nazionale di Rai Cinema... Leggi anche: Cinema, al via in centro le riprese di 'Al biciclar': il corto vincitore del bando di Cinecittà targato Rai Altri aggiornamenti Temi più discussi: Ti sento - Rai.it; Ti sento, il corto di Stefanelli nel progetto Rai Cinema; Da Busto Arsizio a Rai Cinema: il corto di Giacomo Stefanelli selezionato per Studenti in corto; Tutto il nuovo cinema italiano lo trovi qui. Ti sento, il corto di Stefanelli nel progetto Rai CinemaIl cortometraggio Ti sento di Giacomo Stefanelli (nella foto) è stato selezionato per il progetto Studenti in corto ... ilgiorno.it Da Busto Arsizio a Rai Cinema: il corto di Giacomo Stefanelli selezionato per Studenti in cortoL'opera Ti sento, realizzata dall'ex allievo dell'Istituto Michelangelo Antonioni, entra nella prestigiosa vetrina nazionale dedicata ai talenti emergenti. Sarà visibile su Rai Cinema Channel e part ... varesenews.it ll 2025 di Rai Cinema si è chiuso con risultati estremamente positivi, che confermano la solidità del nostro modello industriale. Ma oltre i numeri, c'è l'impegno quotidiano per sostenere l'intera filiera del cinema italiano. Dalla difesa della centralità della sala all - facebook.com facebook Rai Cinema lancia i talenti del futuro con Studenti in Corto #rassegnastampa #PoliTO via #cinecittanews cinecittanews.it/rai-cinema-stu… x.com