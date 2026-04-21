Il cortometraggio intitolato Ti sento, opera del regista Giacomo Stefanelli, è stato ufficialmente inserito nella selezione nazionale di Rai Cinema per il progetto denominato Studenti in Corto. Il giovane filmmaker, che ha completato il suo percorso formativo nel 2024 presso l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio, vede la propria produzione tra le 22 opere scelte tra le migliori realizzazioni prodotte dalle accademie e dalle scuole di cinema sul territorio italiano. D .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rai Cinema premia il talento: il corto di Busto Arsizio vola in vetrina

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