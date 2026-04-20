Cinema al via in centro le riprese di ' Al biciclar' | il corto vincitore del bando di Cinecittà targato Rai

Sono cominciate oggi le riprese del cortometraggio ‘Al biciclar’ nel centro di Ferrara. Il progetto è stato realizzato dai giovani di Creativite e si inserisce tra gli otto vincitori della prima edizione di ‘Short Attacks’. L’iniziativa, promossa da Cinecittà con il supporto di Rai Cinema, mira a sostenere le produzioni di nuovi talenti nel settore cinematografico. Le riprese si svolgeranno nelle strade del centro storico della città.

Ancora cinema a Ferrara. Sono iniziate oggi le riprese di ‘Al biciclar’, il cortometraggio realizzato dai ragazzi di Creativite, tra gli otto progetti vincitori della prima edizione di ‘Short Attacks’, l’iniziativa lanciata da Cinecittà in collaborazione con Rai Cinema per sostenere i nuovi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Al via il bando del “Pop Corn Festival del Corto” – scadenza 2 giugnoScadenza: 2 giugno 2026, riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all’idea più originale Scadono il 2 giugno 2026 le... “Pop Corn Festival del Corto”: al via il bando per cortometraggi – scadenza 2 giugnoScadenza: 2 giugno 2026, riconoscimenti in denaro, tra cui il Premio Raffaella Carrà di 4mila euro all’idea più originale Scadono il 2 giugno 2026 le... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Polistena Capitale del Cinema: al via il Premio di Cultura Cinematografica 2026; Sette milioni per trasformare il Piemonte in un set cinematografico: apre il nuovo bando regionale; Scuola: Ministero Istruzione e Merito e Giffoni, il cinema come strumento educativo al centro di un protocollo d’intesa; Dall’aula al grande schermo. Al via la rassegna cinematografica Tre ciac… la scuola al centr... Cinema Artè, al via il nuovo cartellone tra cultura, memoria e attualità fino a giugnoMusica, teatro, cinema e incontri per un programma ampio e partecipato: al centro le ricorrenze della Liberazione e della Festa dell’Europa ... luccaindiretta.it Centro Sperimentale, al via 'Custodi di sogni' con il ricordo di GosettiDopo il grande successo della prima edizione, il Centro Sperimentale di Cinematografia presenta la seconda edizione del Festival Custodi di sogni - I tesori della Cineteca Nazionale in arrivo a Roma ... ansa.it ACIREALE, IL CINEMA DIVENTA LEZIONE DI VITA: STUDENTI COINVOLTI TRA EMOZIONE E RIFLESSIONE Si è svolto questa mattina, presso il Cinema Spadaro di Acireale, l’evento “Cinema e ispirazione: Il figlio della luna”, promosso dalle operatrici volon - facebook.com facebook Cinema, boss e meloniani: i Senese e la sfilata a Cannes x.com