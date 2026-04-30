Théot sprint al Tour de Bretagne Magagnotti in top-10 Sparfel resta leader

Nella sesta e penultima tappa del Tour de Bretagne, corsa di livello 2.2, un corridore ha conquistato la vittoria allo sprint, mentre un altro si è classificato tra i primi dieci. Lo stesso leader della classifica generale, già in testa prima della tappa, ha mantenuto la maglia gialla. La tappa si è svolta su un percorso pianeggiante, con diversi attacchi nel finale.

La sesta e penultima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2.2 (inferiore per importanza alle kermesse di WorldTour e Pro) ma di grande storicità nel calendario internazionale, si è risolta con una volata di gruppo sul traguardo di La Bouexiere, dopo aver affrontato un tracciato vallonato di 181 km sulle strade francesi. Il padrone di casa Killian Théot (Van Rysel Roubaix) è riuscito ad avere la meglio nei confronti del belga Seppe van den Boer (Tudor Pro Cycling Team U23) e del suo connazionale, nonché compagno di squadra, Rémi Capron. Si tratta del primo successo in campo internazionale per il 26enne, che aveva alzato le braccia al cielo per l’ultima volta il 12 luglio 2024 al Tour des Deux-Sevres-Magasins.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Théot sprint al Tour de Bretagne, Magagnotti in top-10. Sparfel resta leader Notizie correlate Aubin Sparfel firma tappa e maglia al Tour de Bretagne, Federico Savino si mette ancora in mostraIl francese Aubin Sparfel ha vinto la quinta tappa del Tour de Bretagne, corsa di livello 2. Tour de Bretagne: il talento Magagnotti stravince a Pipriac? Cosa sapere Alessio Magagnotti vince la prima tappa del Tour de Bretagne a Pipriac dopo 165,5 km. Panoramica sull’argomento Théot sprint al Tour de Bretagne, Magagnotti in top-10. Sparfel resta leaderLa sesta e penultima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2.2 (inferiore per importanza alle kermesse di WorldTour e Pro) ma di grande storicità ... oasport.it TOUR DE BRETAGNE. LO SPRINT DI GRUPPO PREMIA THÉOT. SPARFEL (5°) SEMPRE LEADER, MAGAGNOTTI 8°Esulta ancora un corridore francese al Tour de Bretagne. La sesta tappa si è conclusa poco fa con la volata vincente del 26enne Killian Théot (Van Rysel Roubaix) che sul traguardo di La Bouëxière ha b ... tuttobiciweb.it