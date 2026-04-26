Tour de Bretagne | il talento Magagnotti stravince a Pipriac

Alessio Magagnotti ha vinto la prima tappa del Tour de Bretagne a Pipriac, percorrendo 165,5 km. Con questa vittoria, il ciclista della squadra Red Bull-BORA-hansgrohe si è aggiudicato anche la maglia rosa della classifica generale. La corsa è partita con un percorso impegnativo, e Magagnotti ha prevalso sugli altri concorrenti. La competizione prosegue con le prossime tappe previste nel calendario.

? Cosa sapere Alessio Magagnotti vince la prima tappa del Tour de Bretagne a Pipriac dopo 165,5 km.. Il corridore Red Bull-BORA-hansgrohe assume la maglia rosa della classifica generale.. Alessio Magagnotti trionfa a Pipriac conquistando la prima tappa del Tour de Bretagne dopo una volata decisiva in una frazione di 165,5 km partita da Redon. Il talento trentino della Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies ha dominato il finale della 60ma edizione di questo storico appuntamento francese. Il percorso, caratterizzato da quattro passaggi su un circuito vallonato, si è concluso con un tratto finale in leggera salita, con una pendenza media dello 0,6%, dove il diciannovenne ha trovato lo scatto vincente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tour de Bretagne: il talento Magagnotti stravince a Pipriac Notizie correlate Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessaAlessio Magagnotti ha vinto la prima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2. Dopo aver incantato a 'The Voice Generation' inizia il tour del talento musicale Matilde MontanariLa sua prima data ufficiale sara' domenica 5 aprile alle 16 a Milano Marittima alla Rotonda Primo Maggio in apertura del concerto di Eddie Brock La... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: TOUR DE BRETAGNE. MAGAGNOTTI FIRMA LA VOLATA VINCENTE; Tour de Bretagne 2026: Alessio Magagnotti vince la 1ª tappa ed è il primo leader; Superbo Magagnotti: il 19enne ciclista trentino vince la prima tappa del Tour de Bretagne con una volata irresistibile; Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessa. Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessaAlessio Magagnotti ha vinto la prima tappa del Tour de Bretagne, evento di livello 2.2 (dunque sotto il WorldTour e circuito Pro in termini di importanza) ... oasport.it TOUR DE BRETAGNE. MAGAGNOTTI FIRMA LA VOLATA VINCENTESi sblocca Pietro Bonini. Il bresciano della Ronco Maurigi Delio Gallina conquista la sua prima vittoria stagionale imponendosi con uno sprint di forza nel 9° Trofeo BCC Brianza e Laghi per esordienti ... tuttobiciweb.it Alessio Magagnotti promette bene! Bellissima vittoria in volata al Tour de Bretagne - facebook.com facebook Alessio Magagnotti vince al Tour de Bretagne! Volata di lusso a Pipriac, ruggito di una giovane promessa - x.com