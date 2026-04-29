Il francese Aubin Sparfel ha conquistato la quinta tappa del Tour de Bretagne, corsa di livello 2.2 che si svolge su sette frazioni in Francia. La competizione, alla 60ª edizione, è un appuntamento importante nel calendario internazionale del ciclismo. Federico Savino ha continuato a mettersi in mostra durante la stessa gara, aggiungendo un risultato rilevante alla sua partecipazione.

Il francese Aubin Sparfel ha vinto la quinta tappa del Tour de Bretagne, corsa di livello 2.2 che si snoda su sette frazioni in Francia (l’evento è giunto alla 60ma edizione ed è ormai un riferimento del calendario internazionale). L’alfiere della Decathlon CMA CGM Development Team si è reso protagonista di una progressione a cinquecento metri dal traguardo di Lanfans (ultimo chilometro al 3,9% di pendenza media) con cui ha risposto al norvegese Jesper Stiansen (Tudor Pro Cycling Tram U23), per poi batterlo allo sprint. Terzo posto per l’altro padrone di casa Louis Hardouin (Van Rysel Roubaix), che si è lasciato alle spalle il finlandese Axel Kaellberg (Lucky Sport Cycling Team) e il connazionale Rémi Capron (Van Rysel Roubaix).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Aubin Sparfel firma tappa e maglia al Tour de Bretagne, Federico Savino si mette ancora in mostra

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