La semifinale di Champions tra PSG e Bayern si è conclusa con un risultato di 5-4, diventando la più spettacolare di sempre. Durante la partita, ci sono stati momenti di tensione, tra cui un gesto considerato brutto su Alvarez da parte di Rice. Nel frattempo, l’allenatore insiste con decisioni riguardanti il figlio, mentre un commentatore sportivo ha criticato la prestazione tra PSG e Bayern, paragonando il comportamento di Lebron James a quello di un attore.

Psg-Bayern 5-4 si è già consegnata alla storia come la semifinale Champions più spettacolare di sempre: il resto è davvero noia, ripensando a Milan-Juve. Atletico Madrid-Arsenal, 1-1, ci ha riportato sulla terra: notte di rigori – dati e tolti – e di vecchia Coppa dei Campioni. IN – Che bellezze a Parigi. Kane è un Totti al contrario. 9 PARIGI La notte illuminata ci ha regalato una sfida da sogno. Calcio di grande bellezza, ma attraversato anche da errori, altrimenti non si potrebbero spiegare i nove gol in una semifinale Champions. La mentalità, il talento sublime di Kvara, Kane, Olise, Vitinha, Doue, Diaz, ma anche qualche incertezza fatale delle difese.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | Rice, che brutto gesto su Alvarez. Simeone insiste sul figlio: non una bella idea. Melli critica Psg-Bayern: per lui Lebron James è un attore?

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