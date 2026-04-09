Nell’andata dei quarti di finale di Champions League, il match tra Real Madrid e Bayern Monaco si è distinto come l’evento più spettacolare, offrendo un calcio di alto livello che ha suscitato grande interesse. Nelle pagelle de Le Bold Champions, si evidenziano alcune criticità, tra cui l’egoismo di Vinicius valutato 5, mentre l’atteggiamento del Barcellona viene descritto come presuntuoso, con Simeone che ringrazia questa condotta con un voto di 4.

Calcio stellare: Real Madrid-Bayern Monaco è stata la partita più spettacolare dell’andata dei quarti di Champions e probabilmente la migliore di questo primo scorcio di 2026. Sarà interessante metterla a confronto con la finale del mondiale del 19 luglio. Le quattro sfide hanno già dato un buon vantaggio alle vincitrici ( Bayern, Arsenal, Psg e Atletico Madrid ), ma non sono da escludere ribaltoni nelle gare di ritorno. IN – Da Kvara ad Alvarez, che bellezze. 9 REAL-BAYERN Il 2-1 a favore dei tedeschi mette il cappello su una partita di altissimo contenuto spettacolare. Quaranta tiri in totale secondo le statistiche Uefa, 88% di precisione passaggi sul versante Bayern Monaco e 85% su quello del Real Madrid, 52% di possesso per i bavaresi e 48% per i Blancos, tutto ad altissima velocità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - The Bold Champions, le pagelle | L’egoismo di Vinicius è irritante (5). Simeone ringrazia la presunzione del Barcellona (4)

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