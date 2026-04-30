Amazon valuta di riavviare “The Apprentice”, il celebre show sul mondo del business originariamente condotto da Donald Trump. La piattaforma sta considerando di sostituire il conduttore storico con il figlio dell’ex presidente. La decisione segue la volontà di rilanciare il format, che ha avuto un grande seguito tra il pubblico. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata in merito alle tempistiche o ai dettagli del progetto.

Amazon starebbe pensando di rilanciare “The Apprentice”, il programma sul mondo del business, ideato nel 2004 e condotto per diversi anni da Donald Trump. A darne notizia è stato un articolo del Wall street Journal, secondo cui la piattaforma Prime Video avrebbe discusso un reboot con Donald Trump Jr. come nuovo conduttore. Secondo il quotidiano americano, l’iniziativa sarebbe partita dai vertici di Amazon MGM Studios, assieme a Mike Hopkins, che già dall’anno scoro avrebbero iniziato a considerare il progetto all’inizio dello scorso anno. Lo scambio di idee, come spiegano le fonti citate dal Wsj, sarebbe avvenuto in concomitanza con l’inizio del secondo mandato presidenziale di Trump.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - “The Apprentice”, Amazon sta pensando di riproporre il programma sul business di Trump: al suo posto il figlio

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Amazon valuta il ritorno di The Apprentice con Trump Jr. possibile conduttore; Amazon valuta il reboot di 'The Apprentice': Donald Trump Jr. tra i potenziali conduttori - WSJ.