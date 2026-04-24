Il presidente degli Stati Uniti ha commentato le possibilità di vedere l’Italia al posto dell’Iran nella candidatura ai Mondiali del 2026, affermando di non dedicare molta attenzione a questa idea. La dichiarazione arriva durante una intervista in cui è stato chiesto se ci siano possibilità di modificare le assegnazioni dei posti in vista della competizione. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi o altri commenti sul tema.

“Non ci sto pensando molto”. Così il presidente americano Donald Trump ha risposto alla domanda di un giornalista su cosa pensasse dell’ipotesi di partecipazione dell’Italia al posto dell’Iran ai Mondiali d i calcio, come proposto dal suo inviato speciale, Paolo Zampolli, secondo quanto riportato dal Financial Times. “Nessuna comunicazione proveniente dagli Usa ha detto loro (all’Iran, ndr) che non possono venire”, ha aggiunto il segretario di Stato, Marco Rubio, presente nello Studio Ovale. “Tuttavia, non so da dove provenga questa voce”, ha aggiunto Rubio. Via libera agli atleti, ma “non vogliamo persone legate ai pasdaran”, ha concluso....🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mondiali 2026, Trump: "Italia al posto dell'Iran? Non ci sto pensando molto"

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