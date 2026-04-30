Tg Green 30 aprile – Il Vaticano pubblica il documento sull' ecologia integrale

Il Vaticano ha diffuso un documento sull’ecologia integrale dedicato alla famiglia. Nel frattempo, l’Ispra ha pubblicato uno studio sulle acque superficiali, mentre in Antartide sono attivi 14 laboratori impegnati nella raccolta di dati climatici. La giornata ha visto diverse iniziative e pubblicazioni legate all’ambiente e alla tutela delle risorse naturali.

Il Vaticano che pubblica il documento dedicato all’ Ecologia integrale della famiglia, l’analisi dell’ Ispra sulle acque superficiali, e il lavoro in Antartide dei 14 laboratori impegnati sull’ archivio climatico. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tg Green 30 aprile – Il Vaticano pubblica il documento sull'ecologia integrale Notizie correlate Crisi climatica e giustizia sociale: al via il corso di Ecologia IntegraleSabato 11 aprile prenderà il via il percorso di alta formazione in Ecologia integrale, un’iniziativa multidisciplinare che proseguirà fino al 27... Tg Green 9 aprile – Sigarette e plastica in spiaggia, Legambiente racconta l'emergenzaMozziconi di sigarette e pezzi di plastica sono i rifiuti più diffusi sulle spiagge italiane in base all’analisi di Legambiente, un innovativo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Meteo.it: Tg Meteo Regionale Lombardia Video; Bergamo, trentamila persone per il Soap Box Rally; 'Edicola Piccaluga', la rassegna stampa del 30 aprile 2026; TG ten 20:30 29 aprile 2026. Una mattinata di paura nel quartiere Golders Green, a nord di Londra, dove mercoledì 29 aprile un uomo di 70 e uno di 30 anni circa sono stati accoltellati per strada. Stando a quanto riportano i testimoni, gli obiettivi avrebbero potuto essere anche di più. Il so - facebook.com facebook #Londra Due persone sono state accoltellate nel quartiere Golders Green, abitato da una vasta comunità di ebrei osservanti. L’uomo è stato arrestato. Non si conoscono le condizioni delle vittime. #Starmer “Attacco preoccupante” x.com