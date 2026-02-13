Sony e Netflix annunciano ufficialmente il sequel di K-Pop Demon Hunters 2: HUNTRX, confermando che le ragazze torneranno sul grande schermo dopo il successo del 2025 e il record di incassi nonostante la distribuzione esclusiva in streaming.

Dopo il successo travolgente del 2025, le ragazze delle HUNTRX si preparano a tornare. K-Pop Demon Hunters non è stato solo un fenomeno globale, ma il film più redditizio dell’anno, nonostante il debutto esclusivo in streaming su Netflix. Oggi, i vertici di Sony Pictures Animation iniziano a rompere il silenzio su quello che sarà il prossimo capitolo di questa saga che unisce musica pop e mitologia coreana. Le sfide del sequel: qualità “stile Spider-Verse”. In una recente intervista rilasciata a The Hollywood Reporter (THR), i presidenti di Sony Pictures Animation, Kristine Belson e Damien de Froberville, hanno confermato che il sequel è ufficialmente in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - K-Pop Demon Hunters 2: Sony e Netflix confermano il sequel delle HUNTR/X!

KPop Demon Hunters 2 si propone di approfondire un altro aspetto delle HUNTRX, ampliando la narrazione e i personaggi.

