Tesoro friulano a Washington | il Libro d’Ore conquista il Congresso

Un facsimile del Libro d’Ore MS 198 è stato consegnato alla Library of Congress di Washington, segnando un momento di attenzione per l’artigianato friulano. La Fondazione Scriptorium Foroiuliense ha promosso questa iniziativa, portando un esempio di arte e cultura locale negli ambienti istituzionali statunitensi. L’evento rappresenta un'occasione per valorizzare il patrimonio artistico della regione e promuovere la conoscenza delle sue tradizioni all’estero.

? Cosa sapere Il facsimile del Libro d'Ore MS 198 arriva alla Library of Congress di Washington.. La Fondazione Scriptorium Foroiuliense promuove l'artigianato friulano presso le istituzioni nordamericane.. Il 30 aprile 2026 segna un momento di straordinaria diplomazia culturale con l’arrivo del facsimile del Libro d’Ore MS 198 presso la Library of Congress di Washington, frutto di una missione nordamericana guidata dalla Fondazione Scriptorium Foroiuliense ETS. La preziosa testimonianza della cultura libraria tardo-medievale europea, originariamente conservata nella Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, ha trovato una nuova collocazione nella sala dedicata a Thomas Jefferson, inserendosi nel prestigioso patrimonio dei volumi rari della capitale statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesoro friulano a Washington: il Libro d’Ore conquista il Congresso Notizie correlate Il design friulano conquista il Vinitaly: a Tailor Brand il massimo premio per il packagingC’è anche il Friuli Venezia Giulia tra i protagonisti del Vinitaly Design Award, il premio dedicato al packaging e al design nell’ambito di Vinitaly,... Friulano, via al nuovo piano 2026-2030: la lingua conquista il territorioLa Giunta regionale ha dato il via libera definitivo al nuovo Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana, un documento strategico...