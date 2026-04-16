Il design friulano conquista il Vinitaly | a Tailor Brand il massimo premio per il packaging

Al Vinitaly, il principale evento dedicato al vino e ai distillati, è stato assegnato il premio per il miglior packaging nel settore del design. Tra i vincitori si trova anche un’azienda del Friuli Venezia Giulia, che ha ricevuto il riconoscimento per il suo lavoro nel campo del design del packaging. La premiazione si è svolta durante la manifestazione, che si tiene a Verona e coinvolge operatori e aziende di tutto il mondo.