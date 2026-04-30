Tesori sommersi | il libro sui relitti conquista due premi letterari

Un libro dedicato ai relitti sommersi ha ottenuto due riconoscimenti in ambito letterario. L’autore ha vinto premi a Pisa, dove il volume ha attirato l’attenzione di pubblico e critica. Il saggio, che si occupa di relitti sommersi, potrebbe essere tradotto in più lingue e diffuso anche oltre i confini italiani. La vittoria ai premi conferma il crescente interesse verso questo tema e la qualità dell’opera.

? Cosa sapere Leonardo D’Imporzano ottiene due premi letterari per il volume Relitti a Pisa.. Il successo del saggio apre la strada a una traduzione sui mercati esteri.. Leonardo D’Imporzano ottiene due prestigiosi riconoscimenti letterari per il volume Relitti. La nostra memoria in fondo al mare, un’opera pubblicata l’anno scorso da Nutrimenti Mare che ha attirato l’attenzione dei premi specialistici dedicati alla cultura marina. Il giornalista e divulgatore spezzino ha ottenuto il terzo posto nella categoria saggistica della 17ª edizione del Premio Carlo Marincovich, un riconoscimento che rappresenta un punto di riferimento nel del giornalismo nautico italiano per la capacità di premiare testi che fondono rigore scientifico, esperienza diretta e qualità della narrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesori sommersi: il libro sui relitti conquista due premi letterari Notizie correlate Sicilia, caccia ai tesori sommersi: droni e sonar nel mistero di BrucoliLe acque profonde del sud-orientale della Sicilia sono diventate il teatro di un’operazione scientifica senza precedenti, con l’avvio ufficiale... Trionfo internazionale. Il Frantoio Franci conquista due premiCASTEL DEL PIANO Importante affermazione internazionale per il Frantoio Franci, che conquista due prestigiosi premi al Monocultivar Olive Oil... Contenuti di approfondimento Si parla di: Doppio riconoscimento per Leonardo D’Imporzano e il suo Relitti. La nostra memoria in fondo al mare. I tesori di San Marco, oggi il libro gratis per i lettori di RepubblicaOggi in tutte le edicole della Toscana, acquistando una copia di Repubblica, i lettori riceveranno in regalo il volume intitolato I tesori di San Marco — Beato Angelico e gli altri capolavori del ... repubblica.it I tesori di San Marco, oggi il libro gratis con RepubblicaOggi in tutte le edicole della Toscana, acquistando una copia di Repubblica, i lettori riceveranno in regalo il volume intitolato I tesori di San Marco — Beato Angelico e gli altri capolavori del ... repubblica.it