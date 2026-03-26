Trionfo internazionale Il Frantoio Franci conquista due premi

Il Frantoio Franci ha ottenuto due premi al Monocultivar Olive Oil Competition, una delle più riconosciute competizioni dedicate agli oli extravergini monovarietali. L'evento si è svolto recentemente, attirando numerosi produttori e giudici da diversi paesi. La vittoria rappresenta un riconoscimento importante per l'azienda, che si distingue nel settore dell'olio di oliva di alta qualità.

CASTEL DEL PIANO Importante affermazione internazionale per il Frantoio Franci, che conquista due prestigiosi premi al Monocultivar Olive Oil Competition, tra le più autorevoli competizioni dedicate agli oli extravergini ottenuti da una sola varietà di oliva. La premiazione si è svolta a Verona nell’ambito di Sol Expo. Protagonista assoluto è stato il monocultivar Maurino, che ha ottenuto il massimo riconoscimento "Best of the World" con un punteggio perfetto di 10 su 10, risultato reso ancora più significativo da una valutazione unanime della giuria. A questo si aggiunge il premio "Best Scent of the Year", assegnato al Villa Magra Grand Cru per il miglior profumo dell’anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trionfo internazionale. Il Frantoio Franci conquista due premi Articoli correlati Slittino, Cortina d’Ampezzo in festa: l’Italia conquista due ori nel doppio, un trionfo storico.Cortina d'Ampezzo, 12 febbraio 2026 – Un’esplosione di gioia e orgoglio italiano sulla pista Eugenio Monti. Trionfo inaugurale al Maggio, ‘Tosca’ conquista il pubblico(Adnkronos) – Si è alzato questa sera il sipario sulla stagione operistica 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e l'apertura non poteva...