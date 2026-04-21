Nelle acque del sud-est della Sicilia è iniziata questa mattina una nuova fase di esplorazione subacquea, con l’impiego di droni e sonar per studiare i fondali marini. Si tratta di un progetto pilota che mira a mappare e investigare le aree sommerse, coinvolgendo tecnologie avanzate e un team di esperti. L’intervento si svolge nel contesto di un’operazione scientifica volta a scoprire eventuali reperti o tesori sommersi.

Le acque profonde del sud-orientale della Sicilia sono diventate il teatro di un’operazione scientifica senza precedenti, con l’avvio ufficiale questa mattina di un progetto pilota volto a mappare e investigare i fondali marini. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana attraverso una stretta collaborazione tra la Soprintendenza del Mare e Arpa Sicilia, mira a individuare nuove zone di rilevanza archeologica e ambientale in aree dove la profondità oscilla tra i 50 e i 150 metri. Tecnologia d’avanguardia e ricerca interdisciplinare nei fondali siciliani. L’impiego di strumentazioni tecnologiche di ultima generazione rappresenta il pilastro su cui poggia questa campagna di ricerca sistematica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia, caccia ai tesori sommersi: droni e sonar nel mistero di Brucoli

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