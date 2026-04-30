Terzo attentato a Trump | caos a Washington e crisi in Medio Oriente

Durante il Gala dei media a Washington il 28 aprile si è verificato il terzo attentato che ha coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti. L'evento ha causato disordini in città e ha contribuito ad acuire le tensioni nella regione del Medio Oriente. L’attentato si inserisce in un quadro di crisi geopolitica in Iran e mette sotto pressione la stabilità dell’attuale governo statunitense.

? Cosa sapere Terzo attentato a Donald Trump durante il Gala dei media a Washington il 28 aprile.. L'episodio aggrava la crisi geopolitica in Iran e la stabilità del governo statunitense.. Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,20, Bianca Berlinguer condurrà una puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4 focalizzata sulla sparatoria avvenuta al Gala dei media a Washington, evento che ha segnato il terzo tentativo di attentato ai danni di Donald Trump. La trasmissione, trasmessa sul quarto canale del digitale terrestre e consultabile tramite al tasto 104, analizzerà i nuovi sviluppi della sicurezza internazionale e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terzo attentato a Trump: caos a Washington e crisi in Medio Oriente Australia Turns on Trump: 66% Rejection Sparks Alliance Crisis Notizie correlate Leggi anche: UNICEF/Medio Oriente: In tutto il Medio Oriente, una generazione di bambini sta sprofondando sempre più nella crisi. Caos voli per la crisi in Medio Oriente, famiglia bloccata in Sri Lanka: "Non sappiamo come tornare a casa"Il volo con scalo negli Emirati è stato cancellato e al momento non ci sono alternative immediate. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’attentato a Trump, le teorie del complotto e la crisi Usa; L'attentato contro la cerchia di Trump e altre notizie interessanti; Attentato a Trump, pochi controlli e funzionari impreparati: la sicurezza diventa un caso; Attentato a Donald Trump, gli americani ora sono più compatti sulla guerra. Ma sull'Iran servono risultati. È sempre Cartabianca, dall’attentato a Trump alla testimonianza in diretta degli attivisti dell’Anpi feriti il 25 aprile: ospiti due dei volti più noti dell’informazioneÈ sempre Cartabianca torna con un nuovo appuntamento come ogni martedì. Il programma condotto da Bianca Berlinguer andrà in onda alle 21:25 su Rete 4 e tratterà diversi temi. Al centro della puntata l ... affaritaliani.it All’allarme della popolazione sul rischio di scaffali “vuoti” in Italia per il protrarsi della crisi in Medio Oriente fotografato da Cittadinanzattiva si somma quello delle imprese mentre il “tavolo Gemmato” sull’approvvigionamento getta acqua sul fuoco - facebook.com facebook Medio Oriente: i leader mondiali mettano al centro la protezione della popolazione civile e concordino un cessate il fuoco duraturo e sostenibile x.com