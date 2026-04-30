Terzo attentato a Trump | caos a Washington e crisi in Medio Oriente

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gala dei media a Washington il 28 aprile si è verificato il terzo attentato che ha coinvolto l'ex presidente degli Stati Uniti. L'evento ha causato disordini in città e ha contribuito ad acuire le tensioni nella regione del Medio Oriente. L’attentato si inserisce in un quadro di crisi geopolitica in Iran e mette sotto pressione la stabilità dell’attuale governo statunitense.

? Cosa sapere Terzo attentato a Donald Trump durante il Gala dei media a Washington il 28 aprile.. L'episodio aggrava la crisi geopolitica in Iran e la stabilità del governo statunitense.. Stasera, martedì 28 aprile 2026, alle ore 21,20, Bianca Berlinguer condurrà una puntata di È sempre Cartabianca su Rete 4 focalizzata sulla sparatoria avvenuta al Gala dei media a Washington, evento che ha segnato il terzo tentativo di attentato ai danni di Donald Trump. La trasmissione, trasmessa sul quarto canale del digitale terrestre e consultabile tramite al tasto 104, analizzerà i nuovi sviluppi della sicurezza internazionale e le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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