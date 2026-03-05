Caos voli per la crisi in Medio Oriente famiglia bloccata in Sri Lanka | Non sappiamo come tornare a casa

Una famiglia di Misano Adriatico si trova in Sri Lanka insieme a circa 200 altri turisti italiani e attualmente è bloccata senza sapere come tornare in Italia. La crisi in Medio Oriente ha provocato il caos sui voli, lasciando molti viaggiatori in difficoltà. La situazione si è complicata, e i turisti sono in attesa di aggiornamenti sui collegamenti disponibili.

Il volo con scalo negli Emirati è stato cancellato e al momento non ci sono alternative immediate. La testimonianza di una famiglia misanese: "Stiamo bene, ma non sappiamo come tornare" C'è anche una famiglia di Misano Adriatico, tra i circa 200 turisti italiani che attualmente si trovano bloccati in Sri Lanka senza alcuna certezza per il ritorno in Italia. A causa della crisi in Medio Oriente, i principali scali aeroportuali dell'area sono chiusi e migliaia di voli sono stati annullati: i problemi si stanno riflettendo anche per quelle centinaia di turisti che si trovavano nei paesi limitrofi al conflitto. "Ci troviamo nelle vicinanze di...