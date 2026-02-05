Questa mattina il Ponte al Pino a Firenze è stato ufficialmente riaperto ai pedoni. La passerella, lunga 44 metri e larga circa 3, è stata installata con due gru nel fine settimana del 24 e 25 gennaio. Da lunedì 9 febbraio, inizia la nuova fase dei lavori, con i residenti e i passanti che potranno già attraversare il ponte temporaneo. La riapertura rappresenta un passo avanti dopo settimane di chiusura e lavori di messa in sicurezza.

FIRENZE – Aperta oggi, 5 febbraio 2026, a Firenze la passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino. Realizzata da RFI (Gruppo FS), rientra tra le attività per la sostituzione del cavalcaferrovia. L’infrastruttura, che è stata posizionata con due gru nel finesettimana del 24 e 25 gennaio, è lunga 44 e larga circa 3 metri. Fino ad ottobre sarà a disposizione dei cittadini durante le attività di cantiere per la sostituzione di Ponte al Pino consentendo così di ridurre l’impatto sulla città. Anche i ciclisti possono utilizzarla con le biciclette condotte a mano. All’apertura hanno partecipato la sindaca Sara Funaro, l’assessore comunale alla Mobilità e Viabilità Andrea Giorgio, il presidente del Quartiere 2 Michele Pierguidi e per Rete Ferroviaria Italiana Gabriele Ticci direttore Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Firenze e Andrea Esposito direttore Pianificazione e Controllo Industriale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Ponte al Pino: aperta la passerella pedonale. Da lunedì 9 nuova fase dei lavori

Approfondimenti su Firenze Ponte al Pino

Oggi a Firenze è stata inaugurata la nuova passerella pedonale di Ponte al Pino.

A Firenze, Ponte al Pino rimarrà chiuso fino alle 5 di lunedì 26 gennaio per l’installazione della nuova passerella pedonale, prevista per il 5 febbraio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Firenze Ponte al Pino

Argomenti discussi: Firenze, i lavori su ponte al Pino sono stati solo un leggero antipasto: in estate 100 giorni di stop al traffico; Ponte al Pino, dal 9 febbraio scatta la seconda fase dei lavori; Rfi, Firenze: inizia la seconda fase dei lavori di 'Ponte al Pino'; Ponte al Pino, scatta la seconda fase dei lavori: come cambia la viabilità.

Firenze, Ponte al Pino: aperta la passerella pedonale. Da lunedì 9 nuova fase dei lavoriL'infrastruttura, che è stata posizionata con due gru nel finesettimana del 24 e 25 gennaio, è lunga 44 e larga circa 3 metri ... firenzepost.it

Firenze, aperta la passerella pedonale di Ponte al Pino: in funzione fino a ottobreLa passerella pedonale provvisoria, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), rientra tra le attività per la sostituzione di Ponte al Pino. L’infrastruttura, posizionata con due gru nel ... 055firenze.it

Firenze...Scorci del ponte piu' bello... facebook