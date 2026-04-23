Nel campionato di terza categoria, la lotta in vetta continua con Valenzatico che mantiene la testa della classifica. Dopo aver vinto fuori casa per 3-2 contro il Bugiani Pool 84, la squadra si trova a 64 punti, un punto sopra l'Olmi, che segue a distanza di una lunghezza. La gara ha mantenuto vivo il confronto tra le due formazioni, con entrambe determinate a conquistare il titolo.

Dopo il successo esterno per 3-2 contro il Bugiani Pool 84, il Valenzatico resta al comando della classifica del campionato con 64 punti. L’Olmi ha però replicato battendo 5-1 il Cerbaia e non ha intenzione di mollare, issandosi a 63 punti. È il quadro della Terza Categoria dopo il ventisettesimo turno, a tre giornate dal termine. Pareggio pirotecnico per l’Hitachi Pistoia, quarta: gli uomini di coach Esterasi hanno pareggiato 3-3 nella tana dello Sporting Casini. Mazzei, Menichini e Donati hanno griffato il 3-0 casalingo della Virtus Bottegone sull’Athletic Club Spazzavento, mentre il San Piero è caduto tra le mura amiche per mano del Bottegone (3-1).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Prosegue il testa a testa al vertice. Valenzatico al comando, Olmi a -1

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