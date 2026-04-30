Lucca tenta di forzare un auto e la porta di una pizzeria con una chiave inglese | arrestato un 35enne

A Lucca, un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri mentre cercava di forzare un’auto e l’ingresso di una pizzeria con una chiave inglese. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo una segnalazione. L’uomo, di origine marocchina, è stato fermato sul posto e portato in caserma. Nessuna altra persona è coinvolta nell’episodio.

Un arresto per tentato furto aggravato a Lucca, dove un cittadino marocchino di 35 anni è stato fermato mentre cercava di introdursi in alcune auto e in una pizzeria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai militari dopo una segnalazione giunta alla Centrale Operativa. La segnalazione e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella zona nord di Lucca. La Centrale Operativa del Cortile degli Svizzeri ha ricevuto una chiamata che segnalava la presenza sospetta di uno straniero intento ad “armeggiare” vicino ad alcune autovetture parcheggiate. I militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia si sono immediatamente diretti sul posto, sorprendendo il 35enne mentre tentava di allontanarsi alla loro vista.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lucca, tenta di forzare un auto e la porta di una pizzeria con una chiave inglese: arrestato un 35enne Notizie correlate Paura in un locale a Viareggio, 27enne tenta di forzare la porta brandendo una bottiglia di vetro: l'epilogoUn arresto per tentato furto aggravato, questo il bilancio dell’intervento della Polizia di Stato nella notte del 24 marzo a Viareggio, dove un... Tenta il furto di due auto, poi prova a scassinare la porta di una palestra: arrestatoAvrebbe provato a rubare due auto parcheggiate vicine prima di cambiare obiettivo e puntare verso una palestra, poi l'intervento delle pattuglie.