dammi i soldi cassiera minacciata con una pistola terrore al supermercato

Un uomo armato di pistola ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare i soldi nel supermercato di Montarioso, a Siena, il 17 febbraio 2026, causando grande paura tra i clienti presenti.

Siena, 17 febbraio 2026 – Momenti di terrore a Montarioso, nella zona nord di Siena, dove poco prima dell’orario di chiusura un uomo armato di pistola ha messo a segno una rapina in un supermercato. La cassiera minacciata con una pistola. Secondo una prima ricostruzione, il malvivente è entrato nel punto vendita proprio negli ultimi minuti di apertura e si è diretto verso la cassa. Con l’arma in pugno ha intimato alla cassiera di consegnare l’incasso contenuto nel registratore. La donna, sotto la minaccia della pistola, non ha potuto fare altro che obbedire. Sfondano il finestrino dell’auto per rubare: “Ma dentro c’era solo l’euro per il carrello al supermercato” Clienti tentano di bloccare la fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

