Terrore in piazza | spari di un radicale israeliano scuotono l’Italia

Un giovane di 21 anni appartenente a un gruppo ebraico ha sparato con una pistola ad aria compressa in piazza 25 aprile, generando sconcerto tra i presenti. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, senza che ci siano stati feriti o altre conseguenze immediate. La polizia ha fermato il ragazzo e sta procedendo con le indagini per chiarire i motivi dell’azione. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e forze dell’ordine.

?? Cosa sapere Un ventunenne della brigata ebraica spara con pistola ad aria compressa in piazza 25 aprile. L'episodio segnala l'estensione della violenza radicale israeliana verso il territorio europeo. Un ventunenne identificatosi come membro della brigata ebraica ha sparato con una pistola ad aria compressa contro i manifestanti durante la piazza del 25 aprile, portando l'estremismo radicale in Italia. L'episodio avvenuto durante le celebrazioni del 25 aprile non rappresenta un caso .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore in piazza: spari di un radicale israeliano scuotono l’Italia Notizie correlate Italia, spari in centro città: terrore puro. Accorsi i carabinieriIl cuore di Castellammare di Stabia si è improvvisamente trasformato nel set di un film d’azione, ma senza finzione e con il terrore vero negli occhi... Leggi anche: Spari contro il consolato israeliano di Istanbul Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Gli spari e il fuggi-fuggi. Terrore tra le piramidi di Teotihuacan: l'uomo apre il fuoco sui turisti; Pistola e terrore tra gli studenti: spari in aria alla fermata del bus; Terrore a Canicattì, raffica di spari contro un portone: È un avvertimento mirato; Spari in periferia, terrore a Foggia: morto uno dei feriti. Napoli, a Chiaia il film del terrore: in scooter pistole in pugno, raid con spari in pieno centroCon le pistole in pugno nel salotto di Napoli. Puntano l’arma sulle auto di passaggio, sparano in aria e ad altezza d’uomo contro i rivali che a loro volta rispondono al fuoco. E i passanti che, fino ... napoli.repubblica.it Spari in piazza Carolina a Napoli: 16enne ferito alle gambeNotte di sangue nel cuore di Napoli: un ragazzo di 16 anni è stato ferito a colpi di pistola in piazza Carolina, a ridosso di piazza Plebiscito. Stando a quanto si apprende, poco dopo la mezzanotte, ... fanpage.it Un eroe sconosciuto, un giovane caduto, vittima del terrore di sinistra degli anni di piombo, per libertà e la democrazia in Italia, contro la persecuzione rossa. Non dimentichiamo, 29 Aprile 1975. - facebook.com facebook “Campionato falsato e noi arbitri nel terrore. #Gravina- #Chiné- #Rocchi, il sistema che comandava tutto” x.com