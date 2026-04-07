Spari contro il consolato israeliano di Istanbul

Stamattina, davanti al consolato israeliano di Istanbul, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. La polizia è intervenuta rapidamente, arrivando sul posto per mettere in sicurezza l’area e l’edificio situato nel quartiere di Besiktas, nella parte europea della città. Nessuna informazione ufficiale ha ancora comunicato eventuali feriti o dettagli sull’accaduto. La situazione è sotto controllo e le indagini sono in corso.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Colpi di arma da fuoco sono stati sparati davanti al consolato israeliano di Istanbul. La polizia è subito accorsa forze per mettere in sicurezza l'edificio che si trova nel quartiere di Besiktas, nella parte europea della città. Il palazzo è vuoto: il personale diplomatico ha lasciato Istanbul dopo lo scontro tra Ankara e Israele sulla guerra a Gaza. Mazda ha sospeso la produzione domestica di veicoli destinati al Medio Oriente per i mesi di aprile e maggio, a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz. Lo rendono noto fonti aziendali, citate dai media nipponici, spiegando che la misura della casa automobilistica riguarda circa 30. 🔗 Leggi su Today.it Spari contro il consolato statunitense a Toronto: la polizia indagaLa polizia sta indagando dopo l’esplosione di alcuni spari contro il consolato statunitense di Toronto, Canada. Il flashmob contro Trump davanti al consolato Usa (video)Flashmob di protesta davanti al consolato americano di Milano, dove il centro sociale Cantiere ha manifestato contro l'arrivo - poi annullato - del... Si parla di: Rinnovo passaporti: apertura straordinaria Consolato Miami il 15 aprile. Spari contro consolato USA a Toronto, nessun feritoDiversi spari sono stati indirizzati contro il consolato degli Stati Uniti a Toronto. La polizia ha isolato l’area attorno all’edificio e ha trovato prove dell’uso di un’arma da fuoco, ma non ... tg24.sky.it Spari contro consolato USA a Toronto, nessun feritoPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it