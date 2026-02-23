Italia spari in centro città | terrore puro Accorsi i carabinieri

Un episodio di sparatoria ha scosso il centro di Castellammare di Stabia, provocando paura tra i cittadini. La causa sembra essere stata una lite scoppiata tra due uomini, che ha degenerato in un conflitto armato improvviso. I passanti si sono ritrovati nel mezzo di un'esplosione di colpi, mentre i carabinieri sono intervenuti rapidamente per bloccare la scena. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Il cuore di Castellammare di Stabia si è improvvisamente trasformato nel set di un film d’azione, ma senza finzione e con il terrore vero negli occhi dei passanti. In pieno giorno, tra le vetrine dei negozi e il viavai frenetico del centro storico, sono risuonati colpi di pistola che hanno squarciato la quiete di questo lunedì 23 febbraio. L’allarme è scattato intorno alle 14:00, quando diverse segnalazioni hanno indicato l’esplosione di proiettili all’altezza del civico 1 di salita Marchese de Turris, proprio all’incrocio con via Vincenzo Maria Sarnelli e piazza Quartuccio, nello storico quartiere di Capo Rivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

