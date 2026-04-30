Un uomo di quarant’anni si è spogliato in piazza Padre Pio a Caserta il 29 aprile, attirando l’attenzione dei presenti. Dopo aver agito in modo sregolato, è stato soccorso e portato nel reparto di psichiatria dell’ospedale Moscati di Aversa. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate nell’incidente. La polizia ha preso in custodia l’uomo, che si trovava in uno stato di alterazione.

? Cosa sapere Un uomo di quarant'anni si è spogliato in piazza Padre Pio a Caserta il 29 aprile.. Il soggetto è stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Moscati di Aversa.. Un uomo di circa quarant’anni è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Moscati di Aversa il 29 aprile 2026, dopo un episodio di forte confusione mentale avvenuto nel pomeriggio in piazza Padre Pio a Caserta. La scena si è scatenata proprio nell’area dove diversi bambini stavano giocando, portando la tranquillità del quartiere a interrompersi bruscamente per l’improvviso gesto dell’uomo che si è spogliato parzialmente davanti ai più piccoli. L’intervento dei soccorsi e il trasferimento all’ospedale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in piazza a Caserta: uomo fuori controllo davanti ai bimbi

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