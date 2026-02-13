A Caserta, un uomo di 60 anni è stato arrestato dopo aver reagito con calci e pugni ai poliziotti durante un controllo di routine a Marcianise. L’uomo, visibilmente alterato, ha iniziato a insultare gli agenti e a spintonarli, costringendo gli agenti a bloccarlo con la forza. La sua reazione ha complicato l’intervento, portando all’arresto per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale.

Eseguito nel centro urbano di Marcianise un arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, oltre che per lesioni personali. Un uomo di 60 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati agli stupefacenti, è stato fermato e denunciato dopo aver aggredito gli agenti durante un controllo. I fatti: il controllo e la reazione violenta Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio effettuato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, in provincia di Caserta. Durante le attività di pattugliamento nel centro urbano, i poliziotti hanno deciso di sottoporre a controllo un uomo che si trovava fermo in auto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

60enne fermato a Caserta per un controllo di routine va fuori di sé, calci e pugni ai poliziotti: arrestato

