In piazza Addis Abeba, nel quartiere Africano, si sono verificati numerosi episodi di risse, scippi e bivacchi. Ogni sera, gruppi di stranieri si radunano nell’area, creando situazioni di tensione che influenzano la vita quotidiana dei residenti. La situazione ha portato molti a evitare l’area e a modificare le proprie abitudini. La piazza si presenta ora come un luogo difficile da gestire.

Risse, scippi e bivacchi: in piazza Addis Abeba, nel cuore del quartiere Africano, è il Far West. A minarne la vivibilità sono i gruppi di stranieri che ogni sera si accampano lì, costringendo i residenti a cambiare abitudini e a starne alla larga. Il grido d'allarme arriva proprio dai cittadini che, convinti di abitare in un quadrante residenziale, si sono ritrovati a fare i conti con un'escalation di degrado e di violenza. Gli sbandati si sono appropriati della piazza al punto che girare senza essere infastiditi o, peggio ancora, aggrediti, è pressoché impossibile. Da una parte ci sono i rom, che hanno trasformato le panchine nei loro giacigli e la fontanella nel loro lavatoio; dall'altra i rider, che proprio in quell'area stazionano in attesa che venga loro assegnata una consegna da fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Piazza Addis Abeba un ring fuori controllo

Articoli correlati

Roma: Masi (Fd’I), ripristinare decoro e sicurezza in piazza Addis Abeba e zone limitrofeÈ fondamentale ripristinare il decoro e la sicurezza in piazza Addis Abeba, situata a Roma, e nelle aree circostanti.

Ue-Usa, Meloni ‘pontiera’ ad Addis Abeba: “Unire e non dividere”(Adnkronos) – Ad Addis Abeba, dove l’Italia rilancia il suo ruolo di ponte con l’Africa, Giorgia Meloni è costretta anche a difendere quello – più...

Una selezione di notizie su Piazza Addis Abeba

Temi più discussi: Rissa in Piazza Addis Abeba a Roma: paura tra i residenti dopo gli episodi di violenza; Ance alla missione imprenditoriale ad Addis Abeba, 24-26 marzo 2026 - ANCE; Lavori in via Addis Abeba di rifacimento delle zanelle, modifiche alla viabilità; Addis Abeba, grande successo per le Giornate Leopardiane.

Rissa in piazza Addis Abeba a Roma: paura tra i residenti dopo gli episodi di violenzaUna rissa Piazza Addis Abeba ha riportato alta la tensione nel quartiere Africano di Roma. Dopo la rissa Piazza Addis Abeba scoppiata tra sabato sera e la notte nel quartiere Africano cresce l’allarme ... msn.com

Bivacchi e immondizia, il quartiere Africano chiede più controlli e puliziaLe aree verdi intorno all'ingresso alla stazione, la rampa di accesso dalla piazza e anche lo spazio sotto al ponte di Batteria Nomentana sono luoghi di bivacco quotidiani, da mattina a sera e anche ... romatoday.it

Si trovano ogni weekend nel parco di Addis Abeba. Per raggiungerle basta seguire un tam tam sui social :“Free skateboarding lessons for girls.” A noi donne occidentali può sembrare poco più che un’idea simpatica ma in Africa, dove lo skate come altre attivit - facebook.com facebook