Un giovane di 23 anni della Bassa Valle ha patteggiato un anno di reclusione per aver tentato di strangolare una persona e averla minacciata. La vicenda riguarda episodi di gelosia ossessiva che hanno portato l’uomo a mettere in atto comportamenti violenti. La condanna è stata decisa nell’ambito di un procedimento giudiziario, con l’imputato che ha scelto di optare per il patteggiamento.

? Cosa sapere Il ventitreenne della Bassa Valle patteggia un anno per tentato strangolamento e minacce.. Il giudice Fabio Giorgi del Tribunale di Sondrio dispone 730 ore di lavori pubblici.. Il ventitreenne della Bassa Valle ha patteggiato un anno di reclusione davanti al giudice Fabio Giorgi del Tribunale di Sondrio, dopo aver terrorizzato la sua fidanzata con minacce di morte e violenze fisiche iniziate nella primavera del 2022. La condanna, emessa dall’udienza preliminare, prevede che il giovane debba scontare la pena attraverso 730 ore di lavori di pubblica utilità nel proprio comune di residenza. Il percorso di violenza si era innescato quando la ragazza era ancora minorenne, dando il via a una relazione segnata da una gelosia distruttiva che ha travolto non solo la giovane, ma l’intero nucleo familiare, colpito da minacce dirette.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore e tentato strangolamento: condannato il geloso ossessivo

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