Terrore nel reality | tentato strangolamento la sicurezza interviene

Nella casa del Grande Fratello serbo, si è verificato un episodio di tensione tra due concorrenti, con una delle due che ha tentato di strangolare l’altra. La sicurezza è intervenuta immediatamente per interrompere il gesto. La concorrente coinvolta è Asmin Durdži, mentre l’altra partecipante si chiama Maja Marinkovi?. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i media e i telespettatori.

? Cosa sapere Asmin Durdži? ha tentato di strangolare Maja Marinkovi? nella casa del Grande Fratello serbo.. La produzione ha mantenuto il concorrente nel gioco dopo il fermo notturno delle autorità.. Asmin Durdži? ha tentato di strangolare Maja Marinkovi? nella casa del Grande Fratello serbo, scatenando l’intervento immediato della sicurezza dopo una violenta colluttione avvenuta a letto. L’episodio, che ha coinvolto i due concorrenti durante un acceso confronto fisico, è riemerso con forza nelle cronache internazionali per la gravità dell’atto. La dinamica si è sviluppata in pochissimi istanti: le urla di una discussione verbale sono degenerate rapidamente in uno scontro fisico inizialmente occultato dal piumone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore nel reality: tentato strangolamento, la sicurezza interviene Notizie correlate Violenza in un reality serbo, concorrente tenta di strangolare la coinquilina: interviene la sicurezzaNel reality serbo Elita, un concorrente ha cercato di strangolare una coinquilina mettendole un braccio intorno al collo mentre era sdraiata a letto. Leggi anche: Tentato omicidio, impugna la pistola e spara contro il vicino. Terrore a Uzzano Panoramica sull’argomento Caivano: «Non è tuo figlio» tentato rapimento terrore nel marketLadri di bambini. Due casi in meno di cinque giorni. E, strana analogia, avvenuti entrambi nei pressi di supermercati ad opera di cittadini stranieri. Dopo Bergamo, dove un rumeno nel tentativo di ... ilmattino.it Le sfila il velo e tenta di strangolarla, lei resiste e riesce a salvarsi. Attimi di terrore, arrestato per tentato omicidioCalenzano (Firenze), 18 febbraio 2026 – Ha sfilato il velo dalla testa della persona a cui pagava l’affitto di una stanza, dopodichè con esso ha tentato di strangolarla. Per questo un cittadino di 29 ... lanazione.it