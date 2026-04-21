Stalking e sequestro a Cremona | condannato lo stalker ossessivo

Un tribunale ha condannato a tre anni e sei mesi di carcere un uomo di 32 anni, coinvolto in episodi di stalking e sequestro ai danni della ex compagna, di 27 anni. La vicenda si è svolta a Cremona e riguarda una serie di comportamenti ossessivi che hanno portato alla condanna dell'imputato. La sentenza è stata comunicata nelle ultime settimane e riguarda anche eventuali conseguenze per le azioni commesse.

Un tribunale ha inflitto una condanna di tre anni e sei mesi di reclusione a un trentaduenne, identificato come Marco, per una serie di crimini commessi ai danni della sua ex compagna, Maria, di 27 anni. Il processo, conclusosi con il rito abbreviato, ha messo in luce una spirale di violenza che si è protratta tra maggio e luglio del 2023, includendo accuse di stalking, sequestro di persona, lesioni e furto. La sentenza ha stabilito anche un risarcimento economico pari a 20.000 euro a favore della vittima, la quale ha seguito l’iter giudiziario attraverso l’assistenza legale di Giovanni Bertoletti. A seguito delle decisioni del giudice, l’imputato è stato trasferito in carcere, precedentemente soggetto a un divieto di avvicinamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stalking e sequestro a Cremona: condannato lo stalker ossessivo Notizie correlate Perugia, arrestato l’ex ossessivo: messaggi e stalking alla exLa squadra mobile di Perugia ha condotto un intervento risolutivo portando in carcere a Capanne un uomo di 39 anni, cittadino italiano, accusato di... Leggi anche: Lo stalker di Morgana Blue condannato a 15 mesi carcere Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cosenza, perseguita l’ex tra minacce e accessi abusivi ai social: condannato, escluso lo stalking; Seguita, picchiata, molestata sul lavoro e sequestrata: stalker condannato; Voleva controllarmi la vita: padre condannato a 4 anni per le angherie alla figlia 18enne; ASIA TODAY Usa: sequestro nave cargo iraniana. Teheran esclude colloqui, Vance verso Pakistan. Cosenza, perseguita l’ex tra minacce e accessi abusivi ai social: condannato, escluso lo stalkingSentenza del tribunale dopo quasi sei anni. L’uomo riconosciuto colpevole di più reati, pena sospesa e risarcimento da definire ... catanzaro.gazzettadelsud.it Morte Cristina Pagliarulo, De Luca querela la mamma della vittima per stalking La notizia è stata lanciata su Rete4 dalla trasmissione 'Fuori dal coro' condotta da Mario Giordano. In collegamento c'è la signora Giovanna, mamma di Cristina Pagliarulo, la 41en - facebook.com facebook Incontra l'ex al concerto nonostante il divieto: 25enne arrestato all'Eur dopo il segnale anti-stalking ift.tt/At5p21j x.com