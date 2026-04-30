Terrore alla stazione di Treviglio | raid con spranghe e vetri infranti

Nella notte di aprile, alla stazione di Treviglio, un uomo di 24 anni è stato fermato con l’accusa di aver partecipato a un episodio di vandalismo. Secondo le fonti, l’individuo avrebbe utilizzato spranghe e avrebbe infranto dei vetri durante un'azione che ha destato preoccupazione tra i presenti. La polizia è intervenuta sul posto e ha portato a termine il fermo.

? Cosa sapere Fermo 24enne per vandalismo con spranghe alla stazione di Treviglio nella notte di aprile.. I danni alle vetrate e al treno causano interruzioni del servizio ferroviario per i pendolari.. Un 24enne nordafricano, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dalle autorità dopo aver devastato la stazione Centrale di Treviglio con sassi e sprangate durante la notte tra martedì 29 e mercoledì 30 aprile. Il caos si è scatenato intorno alle ore 2:30 del primo mattino, quando il silenzio della zona ferroviaria è stato spezzato dai colpi violenti contro le strutture della stazione. Il bersaglio principale del raid vandalico è stato il lato sud dell’edificio, dove l’individuo ha concentrato la propria furia distruttiva.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terrore alla stazione di Treviglio: raid con spranghe e vetri infranti Notizie correlate Leggi anche: Raid vandalico alla stazione Centrale di Treviglio: fermato un 24enne Terrore a Formia: assalto alla stazione, arrestato con bimba a bordoUn uomo è stato arrestato l’8 aprile 2026 a Formia dopo aver tentato di intercettare l’ex moglie e le figlie presso la stazione ferroviaria, armato... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia; Nuova aggressione a Pesaro, ritorna (alla stazione) il terrore dell'Adriatico: il video appello sui social; Terrore a Correggio nei giorni di Natale Arrestato l’uomo del machete Lo ha incastrato il braccialetto elettronico; Terrore sull'uscio di casa: ottantenne minacciato col coltello e rapinato, bottino di soli 18 euro. Nuova aggressione a Pesaro, ritorna (alla stazione) il terrore dell'Adriatico: il video appello sui socialUna nuova aggressione del terrore dell'Adriatico. Il gambiano B. Y. ieri pomeriggio è stato protagonista di una lite con un'altra persona in zona stazione a Pesaro ... corriereadriatico.it Como, notte di terrore all’ospedale: uomo armato ferisce una guardia e terrorizza i presentiNotte di terrore, quella appena trascorsa, all’ospedale Valduce. I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione che indicava la presenza di un individuo in chiaro stato di agitazione, verosimilm ... comozero.it Anna non esiste. Anna è una di quelle leggende del terrore che corrono sul web e che di volta in volta assumono la forma di una fotografia, un video, un post sui social o un racconto. E il racconto di Anna è semplice: Anna era una bambina ed è stata rapita die - facebook.com facebook “Campionato falsato e noi arbitri nel terrore. #Gravina- #Chiné- #Rocchi, il sistema che comandava tutto” x.com